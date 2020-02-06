Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который вместе со своими помощниками побывал в Дохе на Кубке «Париматч Премьер», дал эксклюзивное интервью «СЭ», в котором в числе прочего оценил переход в «Спартак» нападающего Александра Соболева.

— На пресс-конференции перед последними матчами отбора на Евро-2020 вы сказали, что Соболев недостаточно себя проявил, поэтому его не вызвали.

— Есть вопрос — и есть ответ. Но если игрока нет в сборной, я это стараюсь объяснять. Футболист может прочитать это так же, как обычный болельщик, и сделать для себя выводы.

— Теперь Соболев в «Спартаке». Шаг в сторону сборной?

— Интересно будет на него посмотреть, тем более он сыграет с «Локомотивом» (мы говорили с Черчесовым незадолго до матча «Спартак» — «Локо», в котором Соболев провел на поле 45 минут. — Прим. Д.З.). Кстати, Леонид Арнольдович Федун тоже здесь, мы с ним обменялись мнениями по поводу перехода. Я сказал прямо: для сборной это хорошо. Парень оказывается в более серьезной конкурентной среде, в клубе статусом выше. Где принято ставить серьезные задачи — выиграть чемпионство, Кубок.

В такой обстановке качества проявляются быстрее и нам будет проще правильно футболиста оценить. Для сборной это плюс. А как Соболев себя проявит в «Спартаке» и насколько поможет клубу, покажет время. (Дмитрий Зеленов)