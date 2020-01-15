Стадион «Локомотива» начнут реконструировать через один-два года

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что реконструкция стадиона «РЖД Арена» начнется через 1-2 года. По его словам, необходимо удлинить козырек стадиона, чтобы первые ряды не заливало дождем, закрыть внешний контур арены, убрать ров между трибунами и полем. В техническом задании более 100 пунктов. По мнению Кикнадзе строительство крыши над стадионом является второстепенным вопросом.

— Сейчас совместно с партнерами мы проводим предпроектные работы по реконструкции стадиона в Черкизово, — цитируют «Известия» Кикнадзе. — Это может занять много времени: от года до двух по пессимистичному прогнозу. После одобрения и принятия проекта начнем заниматься реконструкцией.

Заказчиком реконструкции станет Московская железная дорога (МЖД). На время работ «Локомотив» будет играть на каком-то другом стадионе, но где конкретно — неизвестно. При этом вопрос сокращения бюджета клуба, на данный момент, не поднимается.

Также Кикндазе рассказал, что в планах у клуба «вкрутить лампочки» на базе команды в Баковке и здании академии на востоке Москвы. На базе планируется провести работы в соответствии с требованиями тренерского штаба. В академии планируется «сделать жизнь детей более комфортной» особенно в зимний период.