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Спортивный директор «Тамбова» приступил к работе в «Кубани»

14:29
Павел Худяков. Фото ФК «Тамбов»
Павел Худяков. Фото ФК «Тамбов»
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Как стало известно «СЭ», спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков приступил к работе в ФК «Кубань». В ближайшее время Худяков официально покинет клуб из Тамбова.

«Тамбов» занимает 16-е место с 13 очками в турнирной таблице РПЛ и имеет серьезные финансовые проблемы. Ранее генеральный директор тамбовчан Ольга Коновалова сообщила «СЭ», что клуб высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование.

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