Спортивный директор «Тамбова» приступил к работе в «Кубани»

Как стало известно «СЭ», спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков приступил к работе в ФК «Кубань». В ближайшее время Худяков официально покинет клуб из Тамбова.

«Тамбов» занимает 16-е место с 13 очками в турнирной таблице РПЛ и имеет серьезные финансовые проблемы. Ранее генеральный директор тамбовчан Ольга Коновалова сообщила «СЭ», что клуб высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование.