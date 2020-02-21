Спартаковец Глушенков переходит в «Крылья Советов»

По данным «СЭ», в последние часы трансферной кампании «Крылья Советов» должны оформить аренду до конца сезона нападающего «Спартака» Максима Глушенкова.

20-летний футболист прошел два зимних сбора в основе красно-белых, а на третий отправился в составе «Спартака-2».

Вариант с самарским клубом возник в последний день дозаявок.

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