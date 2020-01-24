«Спартак» завершил первый сбор в ОАЭ

«Спартак» завершил первый учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, сообщает официальный Twitter клуба.

Красно-белые сегодня отправятся в Москву, а 28 января вылетят в Катар на второй сбор.

Сбор в ОАЭ проходил с 14 января. «Спартак» за этот период не провел ни одного контрольного матча.