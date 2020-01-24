«Спартак» завершил первый сбор в ОАЭ
12:52
«Спартак» завершил первый учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, сообщает официальный Twitter клуба.
Красно-белые сегодня отправятся в Москву, а 28 января вылетят в Катар на второй сбор.
Сбор в ОАЭ проходил с 14 января. «Спартак» за этот период не провел ни одного контрольного матча.
Опрос
проголосовало: 14615Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...