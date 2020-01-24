РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак» завершил первый сбор в ОАЭ

12:52
Игроки «Спартака» на сборе в ОАЭ. Фото ФК «Спартак»
Игроки «Спартака» на сборе в ОАЭ. Фото ФК «Спартак»
Теги:

«Спартак» завершил первый учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, сообщает официальный Twitter клуба.

Красно-белые сегодня отправятся в Москву, а 28 января вылетят в Катар на второй сбор.

Сбор в ОАЭ проходил с 14 января. «Спартак» за этот период не провел ни одного контрольного матча.

Опрос

проголосовало: 14615
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир