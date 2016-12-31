"Спартак" заплатит за Луиза Адриану один миллион евро?

Нападающий "Милана" Луиз Адриану, который близок к переходу в "Спартак", обойдется московскому клубу в один миллион евро, утверждает Corriere della sera. Сообщается, что благодаря этой сделке "Милан" сэкономит на зарплате и премиях футболиста около 30 миллионов евро. Ранее стало известно, что 29-летнему бразильцу для перехода в "Спартак" осталось лишь пройти медосмотр.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Адриану провел семь матчей, но результативными действиями не отметился.
"Спартак" договорился о переходе Луиза Адриану
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Berkut-7
Я думал после Лукаса Барриоса в Спартаке будут дуть и на молоко, после того как обожглись на воде, но на ошибках видно совсем не учатся и решили подписать почти 30 летнего бразильца который вообще не играет с ТАКОЙ ЗАРПЛАТОЙ, как можно за НОЛЬ ПЕРЕДЧАЧ и НОЛЬ ГОЛОВ , платить 3 шку лямов ,а тут еще некоторые пытаются лимит убрать или сократить , да тут с лимитом волосы дыбом от некоторых трансферов стоят
09:38
marksan
Футбол оказался не просто затратным, а суперзатратным! Привет Мюллеру и политруку спартаковскому! Футбола в России нет! Им правят деньги, которые не доплачивают тем же болельщикам!
18:20 31 декабря 2016
Velon
Исходя из слухов, приобрели бы лучше Луана Виейру. Парень умный, техничный, быстрый с отличным пасом . Чем платить огромную зарплату, не пойми кому.
16:20 31 декабря 2016
NRG
Посмотрим,как проведёт вторую часть чемпа,тогда и можно будет оценить менеджмент!На данный момент кот в мешке,не понятно чего ожидать от него!
15:09 31 декабря 2016
onlywhitespartak
За эту сделку 3+ менеджменту клуба ! Можно было и бесплатно забрать учитывая что милан хотел от него избавится , если зп будет 5лямов реалов , а это 1,5 ляма $ то вообще не плохо. Плюс хотелось бы игрока другого калибра , неизвестного молодого и на перспективу , тогда бы 5 балов было !
14:43 31 декабря 2016