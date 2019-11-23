«Спартак» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»

«Спартак» отправился в Екатеринбург, сообщает пресс-служба красно-белых. В воскресенье, 24 ноября, красно-белые сыграют с «Уралом» в матче 17-го тура премьер-лиги.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

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