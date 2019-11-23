«Спартак» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»
16:44
«Спартак» отправился в Екатеринбург, сообщает пресс-служба красно-белых. В воскресенье, 24 ноября, красно-белые сыграют с «Уралом» в матче 17-го тура премьер-лиги.
? «Спартак» отправился в Екатеринбург!#Спартак #УралСпартак #РПЛ pic.twitter.com/pWwLPoNyEC— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 23, 2019
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
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