Спартак в Катаре: триумф или повод для беспокойства? Live Симонова и Короткина
12:45
Сегодня, 11 февраля, в 15.00 большой разговор о футболе с Дмитрием Симоновым и Вячеславом Короткиным.
Главные темы:
— «Спартак» в Катаре: триумф или повод для беспокойства?
— Сага Кокорине. Будет ли продолжение?
— Семак говорит о селекции и своем контракте, Дзюба — о Черчесове и звонке от Моуринью. Что читать между строк?
— Смолов в «Сельте». Когда он забьет?
Ведущая — Мария Маркова.
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