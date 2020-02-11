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Спартак в Катаре: триумф или повод для беспокойства? Live Симонова и Короткина

12:45
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Сегодня, 11 февраля, в 15.00 большой разговор о футболе с Дмитрием Симоновым и Вячеславом Короткиным.

Главные темы:

— «Спартак» в Катаре: триумф или повод для беспокойства?

— Сага Кокорине. Будет ли продолжение?

— Семак говорит о селекции и своем контракте, Дзюба — о Черчесове и звонке от Моуринью. Что читать между строк?

— Смолов в «Сельте». Когда он забьет?

Ведущая — Мария Маркова.

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