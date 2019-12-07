«Спартак» тренируется в полном составе
16:13
«Спартак» перед матчем 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» тренируется в полном составе.
В занятии принимают участие и защитники Илья Кутепов и Самюэль Жиго, пропускающие игру с ростовчанам из-за дисквалификации.
Матч пройдет в Москве 8 декабря и начнется в 19:00 мск.
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