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«Спартак» тренируется в полном составе

16:13

«Спартак» перед матчем 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» тренируется в полном составе.

В занятии принимают участие и защитники Илья Кутепов и Самюэль Жиго, пропускающие игру с ростовчанам из-за дисквалификации.

Матч пройдет в Москве 8 декабря и начнется в 19:00 мск.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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