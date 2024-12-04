«Спартак» сыграет в группе с «Динамо» и «Краснодаром» в Зимнем Кубке РПЛ

Стали известны группы Зимнего кубка РПЛ, который стартует 30 января в Абу-Даби (ОАЭ).

В группе А встретятся «Спартак», московское «Динамо» и «Краснодар», в группе Б сыграют «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, следом пройдут матчи за 5-е и 3-е места и финал 11 февраля, в котором сыграют победители групп.

Расписание турнира будет опубликовано позднее, сообщает пресс-служба РПЛ.

В 2023 и 2024 годах в Зимнем Кубке побеждал «Спартак».