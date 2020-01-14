«Спартак» провел первую тренировку на сборе в ОАЭ
15:14
«Спартак» провел первую тренировку в ОАЭ, сообщает официальный сайт клуба.
К команде присоединился форвард Джордан Ларссон. В расположении сборной Швеции Ларсон получил небольшое повреждение, поэтому решил пройти восстановительные процедуры под контролем медицинского штаба «Спартака».
??? Три тренировки в первый день. Как начался сбор в Эмиратах— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 14, 2020
? Утренняя тренировка в тренажерном зале
? Насыщенная тренировка на стадионе
? Вечернее занятие на поле
Подробнее ?https://t.co/cG7axNKksW pic.twitter.com/8ZTMOLRPGG
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