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«Спартак» провел первую тренировку на сборе в ОАЭ

15:14
Джордан Ларссон. Фото ФК "Спартак"
Джордан Ларссон. Фото ФК "Спартак"
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«Спартак» провел первую тренировку в ОАЭ, сообщает официальный сайт клуба.

К команде присоединился форвард Джордан Ларссон. В расположении сборной Швеции Ларсон получил небольшое повреждение, поэтому решил пройти восстановительные процедуры под контролем медицинского штаба «Спартака».

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