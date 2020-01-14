«Спартак» провел первую тренировку на сборе в ОАЭ

??? Три тренировки в первый день. Как начался сбор в Эмиратах



? Утренняя тренировка в тренажерном зале

? Насыщенная тренировка на стадионе

? Вечернее занятие на поле



Подробнее ?https://t.co/cG7axNKksW pic.twitter.com/8ZTMOLRPGG