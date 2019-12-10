«Спартак» проведет сборы в Абу-Даби и Сочи и примет участие на турнире в Катаре

Завершилось заседание совета директоров «Спартака», в ходе которого были подведены итоги осенней части сезона-2019/2020. Также был утвержден план зимних сборов, сообщается на официальном сайте московского клуба.

С 13 по 24 января основная команда будет тренироваться в Абу-Даби (ОАЭ), после чего с 28 января по 9 февраля примет участие в товарищеском турнире в Дохе (Катар). Завершающий этап подготовки к весенней части сезона пройдет в Сочи с 12 по 17 февраля.

После 19 туров чемпионата России «Спартак» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 23 балла

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