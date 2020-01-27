«Спартак» продлил контракт с Ребровым
15:34
«Спартак» продлил контракт с голкипером Артемом Ребровым. Контракт 35-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.
Ребров выступает за красно-белых с осени 2011 года. Он провел за «Спартак» 131 матч, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
В текущем сезоне чемпионата России Ребров выходил на поле один раз.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2020-01-27-spartak_prodlil_kontrakt_s_artmom_rebrovym/
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