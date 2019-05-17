18:33 | Футбол — РПЛ

"Спартак" прилетел в Самару

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Официальный Твиттер "Спартака" сообщает, что самолет с командой приземлился в Самаре, где красно-белые в матче 29-го тура чемпионата России сыграют против "Крыльев Советов".

Игра "Крылья Советов" – "Спартак" пройдет в субботу, 18 мая на "Самара Арене", начало – в 19.00 (мск).

"Спартак" с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советом" – 28 баллов и 13-я строчка.

 

Крылья Советов - Спартак

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