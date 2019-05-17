"Спартак" прилетел в Самару

Официальный Твиттер "Спартака" сообщает, что самолет с командой приземлился в Самаре, где красно-белые в матче 29-го тура чемпионата России сыграют против "Крыльев Советов".
Игра "Крылья Советов" – "Спартак" пройдет в субботу, 18 мая на "Самара Арене", начало – в 19.00 (мск).
"Спартак" с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советом" – 28 баллов и 13-я строчка.
🛬 Команда прилетела в Самару!#КрыльяСпартак pic.twitter.com/ArmtUNPnA2– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 мая 2019 г.
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