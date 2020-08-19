«Спартак» потерял очки с «Уфой», Ларссон не забил пенальти

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в выездном матче 3-го тура Тинькофф-РПЛ. Счет открыли хозяева уже на второй минуте — отличился Павел Аликин.

Через 10 минут в ворота уфимцев был назначен пенальти, который не смог реализовать Джордан Ларссон.

На 18-й минуте Эсекиэль Понсе сравнял счет.

«Спартак» продлил беспроигрышную серию со старта сезона до трех игр, на его счету 5 очков. «Уфа» набрала четыре балла за результативность.

В параллельной встрече «Урал» и «Локомотив» также сыграли вничью со счетом 1:1.

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Премьер-лига

3-й тур

«Уфа» — «Спартак» (Москва) — 1:1 (1:1)

Голы: Аликин, 2 (1:0). Понсе, 18 (1:1).

Нереализованный пенальти: Ларссон, 12 (вратарь)

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Неделчару, Йокич (Фольмер, 36), Данченко (Тилль, 74), Карп, Голубев, Алиев, Жамалетдинов (Кротов, 84).

«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Зобнин, Умяров, Крал, Айртон, Ларссон (Глушенков, 83), Соболев, Понсе (Бакаев, 76).

Предупреждения: Аликин, 27. Жамалетдинов, 78. Фольмер, 80.

Судьи: Васильев (Ижевск). Хатуев (Грозный), Богданов (Верея).

ВАР: Карасев. Чельцов (оба — Москва).

19 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».