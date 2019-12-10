«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»
15:15
Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:4). Красно-белые в девятый раз в российской истории потерпели крупное поражение в домашней игре.
«Ростов» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 22 балла и 10-я строчка.
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