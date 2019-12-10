РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»

15:15
Теги:

Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:4). Красно-белые в девятый раз в российской истории потерпели крупное поражение в домашней игре.

«Ростов» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 22 балла и 10-я строчка.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 5303
Все опросы
«Динамо» и «Спартак»: кто будет выше в итоговой таблице РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир