«Спартак» подтвердил проведение матча с «Ростовом» без зрителей

«Спартак» на официальном сайте подтвердил, что матч 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ростова» пройдет при пустых трибунах. В клубе сообщили, что 20 октября направили запрос в управление Роспотребнадзора о согласовании количества зрителей.

21 октября в «Спартак» поступило предписание, согласно которому в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Москве игра должна пройти без зрителей.

Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые просили пустить на игру 15 тысяч зрителей.

Ранее Тушинский районный суд Москвы оштрафовал «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушение мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на стадионе «Открытие Арена» во время матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1). Игра прошла 3 октября.