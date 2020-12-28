«Спартак» почтил память Ильи Цымбаларя

28 декабря 2020 года исполняется 7 лет со дня смерти бывшего полузащитника «Спартака» и сборной России Ильи Цымбаларя. Московский клуб почтил память известного футболиста.

7 лет без Ильи Цымбаларя. Помним и любим. pic.twitter.com/uMi8SpoeLm — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 28, 2020

Цымбаларь прославился в «Спартаке», за который выступал с 1993 по 1999 годы. В составе красно-белых Илья шесть раз становился чемпионом страны и четырежды выигрывал Кубок России. В 1995 году Цымбаларь был признан лучшим футболистом по результатам опроса еженедельника «Футбол». Примечательно, что это случилось в единственный год за все время пребывания футболиста в «Спартаке», когда тот не стал чемпионом.

За сборную России Цымбаларь провел 28 матчей, забил 4 гола. Он был участником чемпионата мира 1994 года и чемпионата Европы 1996 года.

«Он был похож на Модрича, не слабее». 7 лет без Цымбаларя