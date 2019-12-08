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«Спартак» отстает от лидера на 23 очка. Это антирекорд клуба

23:23
8 декабря. Москва. «Спартак» — «Ростов» — 1:4. Капитан красно-белых Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
8 декабря. Москва. «Спартак» — «Ростов» — 1:4. Капитан красно-белых Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После поражения от «Ростова» (1:4) разрыв между «Спартаком» и идущим на первом месте в премьер-лиге «Зенитом» составил 23 очка.

Это повторение рекордного отставания 10-кратных чемпионов России от лидера турнира. Столько же красно-белые уступали ЦСКА по итогам 29-го и 30-го туров в сезоне-2003 и «Зениту» по окончании сезона-2014/15.

Всего за 28 сезонов проведения чемпионата России «Спартак» отставал от лидера более чем на 20 баллов только в десяти турах. (Кирилл Бурдаков)

Туры чемпионата России, после которых «Спартак» проигрывал лидеру больше 20 очков

Сезон

Тур

Тренер

Набранные очки

Лидер (очки)

Отставание

2003

22-й

Андрей Чернышов

25

ЦСКА (47)

22

2003

26-й

Владимир Федотов

32

ЦСКА (54)

22

2003

29-й

Владимир Федотов

36

ЦСКА (59)

23

2003

30-й

Владимир Федотов

36

ЦСКА (59)

23

2004

30-й

Александр Старков

40

Локомотив (61)

21

2014/15

28-й

Мурат Якин

43

Зенит (64)

21

2014/15

29-й

Мурат Якин

43

Зенит (64)

21

2014/15

30-й

Мурат Якин

44

Зенит (67)

23

2019/20

19-й

Доменико Тедеско

22

Зенит (45)

23

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