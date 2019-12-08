«Спартак» отстает от лидера на 23 очка. Это антирекорд клуба

После поражения от «Ростова» (1:4) разрыв между «Спартаком» и идущим на первом месте в премьер-лиге «Зенитом» составил 23 очка.

Это повторение рекордного отставания 10-кратных чемпионов России от лидера турнира. Столько же красно-белые уступали ЦСКА по итогам 29-го и 30-го туров в сезоне-2003 и «Зениту» по окончании сезона-2014/15.

Всего за 28 сезонов проведения чемпионата России «Спартак» отставал от лидера более чем на 20 баллов только в десяти турах. (Кирилл Бурдаков)

Туры чемпионата России, после которых «Спартак» проигрывал лидеру больше 20 очков

Сезон Тур Тренер Набранные очки Лидер (очки) Отставание 2003 22-й Андрей Чернышов 25 ЦСКА (47) 22 2003 26-й Владимир Федотов 32 ЦСКА (54) 22 2003 29-й Владимир Федотов 36 ЦСКА (59) 23 2003 30-й Владимир Федотов 36 ЦСКА (59) 23 2004 30-й Александр Старков 40 Локомотив (61) 21 2014/15 28-й Мурат Якин 43 Зенит (64) 21 2014/15 29-й Мурат Якин 43 Зенит (64) 21 2014/15 30-й Мурат Якин 44 Зенит (67) 23 2019/20 19-й Доменико Тедеско 22 Зенит (45) 23

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