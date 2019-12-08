«Спартак» отстает от лидера на 23 очка. Это антирекорд клуба
После поражения от «Ростова» (1:4) разрыв между «Спартаком» и идущим на первом месте в премьер-лиге «Зенитом» составил 23 очка.
Это повторение рекордного отставания 10-кратных чемпионов России от лидера турнира. Столько же красно-белые уступали ЦСКА по итогам 29-го и 30-го туров в сезоне-2003 и «Зениту» по окончании сезона-2014/15.
Всего за 28 сезонов проведения чемпионата России «Спартак» отставал от лидера более чем на 20 баллов только в десяти турах. (Кирилл Бурдаков)
Туры чемпионата России, после которых «Спартак» проигрывал лидеру больше 20 очков
|
Сезон
|
Тур
|
Тренер
|
Набранные очки
|
Лидер (очки)
|
Отставание
|
2003
|
22-й
|
Андрей Чернышов
|
25
|
ЦСКА (47)
|
22
|
2003
|
26-й
|
Владимир Федотов
|
32
|
ЦСКА (54)
|
22
|
2003
|
29-й
|
Владимир Федотов
|
36
|
ЦСКА (59)
|
23
|
2003
|
30-й
|
Владимир Федотов
|
36
|
ЦСКА (59)
|
23
|
2004
|
30-й
|
Александр Старков
|
40
|
Локомотив (61)
|
21
|
2014/15
|
28-й
|
Мурат Якин
|
43
|
Зенит (64)
|
21
|
2014/15
|
29-й
|
Мурат Якин
|
43
|
Зенит (64)
|
21
|
2014/15
|
30-й
|
Мурат Якин
|
44
|
Зенит (67)
|
23
|
2019/20
|
19-й
|
Доменико Тедеско
|
22
|
Зенит (45)
|
23
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