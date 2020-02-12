«Спартак» отправился на сбор в Сочи без Баду и Глушенкова
Сегодня, 12 февраля, «Спартак» вылетел в Сочи на третий сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона, сообщает пресс-служба красно-белых.
«Полузащитник Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России, а защитник Малколм Баду и хавбек Максим Глушенков будут тренироваться в Турции со «Спартаком-2», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».
В Сочи «Спартак» будет работать до начала следующей недели. 16 февраля красно-белые проведут товарищеский матч с ереванским «Араратом».
? «Спартак» отправился в Сочи на третий сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 12, 2020
По сравнению со сбором в Катаре в составе команды произошло несколько изменений ?https://t.co/A5IgZwh5u2#КрасноБелыеСборы #Спартак #Силавединстве
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-02-12-spartak_otpravilsya_v_sochi/