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«Спартак» отправился на сбор в Сочи без Баду и Глушенкова

09:35
«Спартак» отправился на сбор в Сочи. Фото ФК «Спартак»
«Спартак» отправился на сбор в Сочи. Фото ФК «Спартак»
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Сегодня, 12 февраля, «Спартак» вылетел в Сочи на третий сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Полузащитник Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России, а защитник Малколм Баду и хавбек Максим Глушенков будут тренироваться в Турции со «Спартаком-2», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

В Сочи «Спартак» будет работать до начала следующей недели. 16 февраля красно-белые проведут товарищеский матч с ереванским «Араратом».

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-02-12-spartak_otpravilsya_v_sochi/

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