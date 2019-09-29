«Спартак» — «Оренбург»: все голы матча
«Спартак» проигрывает «Оренбургу» в матче 11-го тура премьер-лиги. Голами в составе гостей отметились защитник Андрей Малых и нападающий Джордже Деспотович. У красно-белых отличился форвард Лоренсо Мельгарехо.
? Андрей Малых откликнулся на подачу Георгия Зотова и открыл счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 29, 2019
? Смотрите #СпартакОренбург прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/lLIe1GVoM6
?? Пятый мяч Джордже Деспотовича в текущем чемпионате.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 29, 2019
? Смотрите #СпартакОренбург прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/UYb59suZok
? Лоренсо Мельгарехо отличился впервые в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 29, 2019
? Смотрите #СпартакОренбург прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/ZEOD4EsKzn
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр