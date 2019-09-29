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«Спартак» — «Оренбург»: все голы матча

17:56
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«Спартак» проигрывает «Оренбургу» в матче 11-го тура премьер-лиги. Голами в составе гостей отметились защитник Андрей Малых и нападающий Джордже Деспотович. У красно-белых отличился форвард Лоренсо Мельгарехо.

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