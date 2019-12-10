«Спартак»: «Комплектование состава на данном этапе завершено»

Официальный сайт «Спартака» опубликовал сообщение об итогах заседания совета директоров клуба. В нем, в частности, указано, что комплектование состава на данный момент завершено.

— Сегодня состоялось заседание совета директоров ФК «Спартак-Москва», в ходе которого были подведены итоги осенней части сезона-2019/20, — говорится в сообщении. — Члены совета директоров обсудили результаты работы основной команды, «Спартака-2», молодежного состава и Академии имени Ф. Ф. Черенкова. В заседании принял участие главный тренер Доменико Тедеско. Совет директоров отметил, что после масштабного обновления команды, проведенного в течение 2019 года, комплектование состава на данном этапе завершено.

«Спартак» занимает десятое место в чемпионате России. В 19 матчах команда набрала 22 очка.

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