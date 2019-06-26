"Спартак" и "Ростов" назвали составы на первый матч турнира в Австрии

Стал известен состав "Спартака" на стартовый матч турнира Париматч Премьер против "Ростова". Команду на поле с капитанской повязкой выведет Андрей Ещенко. Этим летом красно-белые лишились капитана после расторжения контракта с Денисом Глушаковым. Новичок команды Эсекиэль Понсе начнет встречу на скамейке запасных.

Состав "Спартака": Максименко, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Айртон, Гулиев, Глушенков, Умяров, Джано, Мелкадзе, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Рассказов, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Ханни, Фернанду, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Адриану, Понсе, Бакаев С., Зобнин.

Ранее заявку на матч огласил и "Ростов": Песьяков, Чистяков, Хаджикуданич, Логашов, Чернов, Байрамян, Глебов, Саплинов, Попов, Полоз, Сигурдарсон. Запасные: Березин, Фролкин, Сигурдссон, Еременко, Ионов, Шомуродов, Медведь, Осинов, Мамин, Вебер, Эннин, Гацкан, Черкес.

Трансляция матча "Ростов" - "Спартак"