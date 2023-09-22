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Сегодня, 19:00

«Спартак» — «Динамо»: время начала и трансляция матча РПЛ

Трансляция матча 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» начнется в 18.30 мск 23 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» в Москве примет «Динамо» в матче девятого тура чемпионата России по футболу в субботу, 23 сентября. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Спартак» — «Динамо» можно будет смотреть в прямом эфире с 18.30 23 сентября на канале «Матч ТВ», а также на «Матч Премьер» с 18.55.

Ключевые события матча 9-го тура РПЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

Красно-белые с 13 баллами занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» располагается на четвертой строчке с 15 очками после 8 туров.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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