15:23 | Футбол — РПЛ

Составы на матч "Крылья Советов" - "Спартак" объявит легендарный голос с VHS-кассет

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"Крылья Советов" на своем официальном сайте сообщили, что на стадионе в Самаре на матче со "Спартаком" будет работать необычный комментатор. Для объявления составов команд был приглашен Юрий Живов.

Его голос знаком каждому, кто смотрел иностранные фильмы в 1990-е годы на видеокассетах. Живов стал легендой озвучивания кинолент для VHS-кассет.

Крылья Советов - Спартак

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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