Составы на матч "Крылья Советов" - "Спартак" объявит легендарный голос с VHS-кассет

"Крылья Советов" на своем официальном сайте сообщили, что на стадионе в Самаре на матче со "Спартаком" будет работать необычный комментатор. Для объявления составов команд был приглашен Юрий Живов.
Его голос знаком каждому, кто смотрел иностранные фильмы в 1990-е годы на видеокассетах. Живов стал легендой озвучивания кинолент для VHS-кассет.
Юрий Живов, легендарный голос VHS-кассет 90-х, сегодня объявит составы команд @fckssamara и @fcsm_official на #СамараАрена! 🔥#КрыльяСпартак #встиле90 pic.twitter.com/9WqPWKXFUN– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 18 мая 2019 г.
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