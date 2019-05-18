Составы на матч "Крылья Советов" - "Спартак" объявит легендарный голос с VHS-кассет

"Крылья Советов" на своем официальном сайте сообщили, что на стадионе в Самаре на матче со "Спартаком" будет работать необычный комментатор. Для объявления составов команд был приглашен Юрий Живов.

Его голос знаком каждому, кто смотрел иностранные фильмы в 1990-е годы на видеокассетах. Живов стал легендой озвучивания кинолент для VHS-кассет.