Солтмурад Бакаев отличился шикарным голом на тренировке

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев забил красивый гол на недавней тренировке казанской команды. 20-летний футболист отличился, проведя мяч через все поле.

22 января 20-летний Бакаев подписал контракт с «Рубином» на пять лет. Ранее он выступал за «Спартак».