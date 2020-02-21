Солтмурад Бакаев отличился шикарным голом на тренировке
20:02
Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев забил красивый гол на недавней тренировке казанской команды. 20-летний футболист отличился, проведя мяч через все поле.
22 января 20-летний Бакаев подписал контракт с «Рубином» на пять лет. Ранее он выступал за «Спартак».
Солтмурад ???#РубиновыеСборы | #FCRK pic.twitter.com/0WDOdpfRye— «Рубин» Казань (@fcrk) February 21, 2020
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