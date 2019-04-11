Соловчук рассказал о встрече с компанией Кокорина и Мамаева

Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, в Пресненском районном суде рассказал о встрече с компанией форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
- Вы не видели момента, как компания вышла на улицу?
- Нет.
- Когда вы выходили в последний раз из машины перед тем, как девушка к вам подсела?
- Выходил через минуту после того, как приехал. И больше не выходил.
- Когда девушка вышла из машины, куда она пошла?
- Не следил.
- Хорошо. Когда вы вышли из машины, кто-то еще стоял у машины помимо тех, кто к вам приблизился?
- Кто-то стоял. Но я не отличал, кто из какой компании.
- А те, кто к вам подошел, только к вам подошли? Или к другой компании? Кирилл Кокорин к вам подходил?
- Он потом присоединился.
- В той компании, которая рядом с машиной была, Кирилл находился?
- Не обратил внимание.
- Во время диалога Кирилл где был?
- Не помню. Я стоял правым боком к передней части автомобиля.
- А Кирилл стоял напротив?
- Не помню, в какой момент он присоединился.
- До момента, когда вы физически воздействовали на Мамаева, Кирилл как-то на вас воздействовал?
-Нет. (Дмитрий Зеленов, Илья Егоров)
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.