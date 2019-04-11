Соловчук рассказал о встрече с компанией Кокорина и Мамаева

Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, в Пресненском районном суде рассказал о встрече с компанией форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

- Вы не видели момента, как компания вышла на улицу?

- Нет.

- Когда вы выходили в последний раз из машины перед тем, как девушка к вам подсела?

- Выходил через минуту после того, как приехал. И больше не выходил.

- Когда девушка вышла из машины, куда она пошла?

- Не следил.

- Хорошо. Когда вы вышли из машины, кто-то еще стоял у машины помимо тех, кто к вам приблизился?

- Кто-то стоял. Но я не отличал, кто из какой компании.

- А те, кто к вам подошел, только к вам подошли? Или к другой компании? Кирилл Кокорин к вам подходил?

- Он потом присоединился.

- В той компании, которая рядом с машиной была, Кирилл находился?

- Не обратил внимание.

- Во время диалога Кирилл где был?

- Не помню. Я стоял правым боком к передней части автомобиля.

- А Кирилл стоял напротив?

- Не помню, в какой момент он присоединился.

- До момента, когда вы физически воздействовали на Мамаева, Кирилл как-то на вас воздействовал?

-Нет. (Дмитрий Зеленов, Илья Егоров)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live