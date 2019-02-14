Сокамерник Мамаева: "Павел в СИЗО стал моим тренером"

Один из сокамерников хавбека "Краснодара" Павла Мамаева в СИЗО "Бутырка" Константин заявил, что в заключении начал заниматься спортом под руководством футболиста. Сегодня в Бутырке состоялся матч заключенных, Мамаев принял в нем участие и забил семь голов.

– В изоляции всегда тяжело, поэтому свежий воздух для нас, сами понимаете, очень важен, – сказал он журналистам. – Здесь еще и эмоциональная разгрузка, и физическая нагрузка – все в комплексе. Спасибо большое администрации, что разрешили (сыграть). Капитан нашей команды вы сами догадываетесь кто. С Павлом у нас прекрасные отношения. Я сам раньше хоккеем занимался, теперь начал здесь тренироваться под его руководством, он мне как тренер. Правда, это больше кардионагрузка. (Александр Рогулев)

Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин заключены в СИЗО до 8 апреля по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.