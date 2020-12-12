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«Сочи» — «Спартак»: Нобоа открыл счет дальним ударом

17:47
Кристиан Нобоа. Фото ФК «Сочи».
Кристиан Нобоа. Фото ФК «Сочи».
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Полузащитник «Сочи» Кристина Нобоа отличился в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Он открыл счет на 57-й минуте встречи.

Нобоа пробил Александра Максименко красивым дальним обводящим ударом.

Сочи — Спартак

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