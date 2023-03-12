Соболев заявил, что достигнет отметки в 100 голов в составе «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что намерен достигнуть отметки в 100 голов в составе московского клуба. На данный момент в его активе 42 точных удара.

«Я три года в «Спартаке». У меня 42 гола плюс незасчитанных штук шесть. Цели забить сто голов у меня нет, но к этой цифре все равно приду. Цель одна — три очка в каждом матче», — цитирует Соболева «РБ Спорт».

В 19-м туре «Спартак» обыграл «Факел» (3:2). Красно-белые идут на второй позиции в турнирной таблице РПЛ.