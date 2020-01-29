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Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»

21:56
Александр Соболев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард Александр Соболев после перехода в «Спартак» поблагодарил свой бывший клуб «Крылья Советов». Выступать за красно-белых он будет, начиная с весенней части сезона- 2019/20.

— В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня, -цитирует Соболева официальный сайт «Крыльев». — Тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба, а также отдельно самарских болельщиков. Благодаря всем вам, я смог добиться высшей цели любого российского футболиста — вызова в сборную. Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере. Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью. Мне еще много предстоит работать, чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен «Крыльям», что у меня появился такой шанс .Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере. Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в «Крыльях».

В текущем сезоне 22-летний Соболев провел 19 матчей за «Крылья» во всех турнирах и забил 10 голов.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17862

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