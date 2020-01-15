По данным «СЭ», футболист «Крыльев Советов» Александр Соболев близок к переходу в ЦСКА. Стороны договорились по ключевым вопросам, осталось согласовать детали.

Ранее официальный сайт самарцев опубликовал список игроков, отправившихся на сбор, в котором не оказалось 22-летнего нападающего.

В этом сезоне Соболев провел 18 матчей в чемпионате России, забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи. (Константин Алексеев)