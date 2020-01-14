Смолов сделал предложение внучке Ельцина

По информации «Комсомольской правды», нападающий «Локомотива» Федор Смолов сделал предложение внучке Бориса Ельцина — Марии Юмашевой. Футболист давно знаком с девушкой, но ждал, когда она повзрослеет. В апреле ей исполнится 18 лет.

Впервые Смолов опубликовал фото с Марией в своем Instagram 3 января. Свадебную церемонию решено провести на острове Сент-Барт, она состоится после того, как девушке исполнится 18 лет.