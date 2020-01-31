Смолов проходит медосмотр в «Сельте»

Нападающий Федор Смолов начал проходить медосмотр в «Сельте», cоответствующие фотографии испанский клуб опубликовал в Twitter.

29-летний футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локо» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.