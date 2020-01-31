Смолов проходит медосмотр в «Сельте»
17:44
Нападающий Федор Смолов начал проходить медосмотр в «Сельте», cоответствующие фотографии испанский клуб опубликовал в Twitter.
29-летний футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локо» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.
Benvido, @smolovfedor90! ? A nova fichaxe do @rccelta superou as probas m?dicas na #Cl?nicaRCCelta. Moita sorte, Fedor! #BenvidoSmolov pic.twitter.com/dcLJAQp1u2— A Sede RC Celta (@ASedeRCCelta) January 31, 2020
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