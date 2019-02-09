СМИ: Карадениз хочет стать тренером клуба РПЛ

Бывший полузащитник "Рубина"​ Гекдениз Карадениз, который 10 лет играл в России, может войти в тренерский штаб одного из клубов премьер-лиги, сообщают "Известия". Недавно турок получил тренерскую лицензию категории А.

– Гекденизу нравится в России – он многого добился в этой стране и хочет продолжать здесь работать, – рассказал источник, знакомый с ситуацией. – Уже сейчас ряд клубов РПЛ рассматривают возможность сотрудничества с Караденизом. Также к его персоне есть серьезный интерес на родине. Однако сам Гекдениз в этом вопросе отдает предпочтение России, – приводит "Известия" слова источника, знакомого с ситуацией.

Карадениз завершил карьеру в июле 2018 года. За "Рубин" сыграл 300 матчей, забил 52 гола и отдал 57 голевых передач. Является двукратным чемпионом РПЛ в составе казанской команды. В 2012 году завоевал кубок России.

Ранее сообщалось, что казанская команда не выплатила 39-летнему турку зарплату в размере 64 миллионов рублей.

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