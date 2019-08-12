19:41 | Футбол — РПЛ

Скауты турецких клубов будут следить за Соболевым на матче "Ростов" - "Крылья"

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На матче пятого тура чемпионата России "Ростов" - "Крылья Советов" будут присутствовать скауты турецких клубов, сообщает телеканал "Матч премьер".  Названия клубов неизвестны. Они будут следить за форвардом "Крыльев" Александром Соболевым.

22-летний российский нападающий в текущем сезоне провел четыре матча за "Крылья" и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

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Ростов - Крылья Советов

 

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