Шварц: «Есть что-то поважнее трех побед в трех матчах»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» поделился мнением о качестве игры в чемпионате России.

— Получив предложение из «Динамо», вы наверняка тут же включили видео. Первое впечатление от РПЛ?

— На мой взгляд, в России отзывы о чемпионате хуже, чем он есть на самом деле. Не стоит его недооценивать. Мы встречались с «Сочи» и «Локомотивом», идущими в лидирующей группе, а также с «Тамбовом», который, похоже, борется, чтобы не вылететь. И каждый раз сопротивление оказывалось крайне мощным. Нужно было показывать сто процентов своих возможностей, чтобы выиграть.

С тактической, с футбольной точек зрения РПЛ на хорошем уровне. И «Динамо» мы приняли в приличном состоянии. Ни один тренер не может прийти и через две недели все полностью изменить. Базис был хороший, а мы лишь постарались изменить какие-то моменты в тактическом плане. И я приятно удивлен, насколько открыта команда для новых знаний, как охотно ребята воспринимают идеи.

В этом плане очень важны результаты первых матчей. Одно дело что-то смотреть на теоретических занятиях, переносить это на тренировки, а другое — видеть отдачу в официальных встречах. Это вызывает доверие к твоей работе, футболисты еще охотнее воспринимают все, что им говоришь. И для меня это стремление учиться буквально у всех динамовцев даже важнее, чем те девять очков, что взяли в первых трех играх. (Константин Алексеев)

Полностью интервью с Сандро Шварцем можно прочитать здесь