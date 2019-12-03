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Шунин был уверен, что Алиссон получит Трофей Льва Яшина

20:29
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин опубликовал в своем Instagram фотографию с голкипером «Ливерпуля» Алиссоном, который в понедельник получил стал первым в истории обладателем Трофея Льва Яшина.

«Был уверен еще до церемонии, что Алиссон возьмет первый приз Льва Яшина: отличный сезон в «Ливерпуле», победа в Лиге Чемпионов. Крутой вратарь и приятный в общении человек», — подписал фото Шунин.

?На церемонии вручения награды присутствовали родственники легендарного советского голкипера, включая его внука Василия Фролова. Также на награждение приехал вратарь и капитан родного клуба Яшина «Динамо» Шунин.

Лев Яшин в 1963 году завоевал «Золотой мяч» и по-прежнему остается единственным голкипером — обладателем награды.

Алиссон — первый в истории обладатель Трофея Льва Яшина

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