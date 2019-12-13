Штраф Гинера будет направлен на гранты молодым арбитрам

Штраф, который заплатит президент ЦСКА Евгений Гинер за критику судейства, будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей, заявил руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

— Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС, — цитируют РИА «Новости» Хачатурянца. — Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться впредь.

В пятницу комитет по этике РФС вынес решение отстранить Гинера на три месяца от футбольной деятельности (и условно на один год) и оштрафовать на один миллион рублей за высказывания после матча 19-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (1:1). Размер штрафа составит один миллион рублей.