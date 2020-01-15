Шляков досрочно вернулся в «Тамбов»
17:21
Защитник Евгений Шляков, находившейся в первой половине сезона в аренде в «СКА-Хабаровск», вернулся в «Тамбов». Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Аренда была досрочно прекращена.
ЕВГЕНИЙ ШЛЯКОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В «ТАМБОВ»! ?— ФК «Тамбов» (@fctambov68) January 15, 2020
Защитник Евгений Шляков, находившейся в первой половине сезона в аренде в «СКА-Хабаровске», возвращается в «Тамбов». За нашу команду футболист продолжит выступать под пятым номером (#5).
С возвращением домой, Женя! ? pic.twitter.com/zgX2KFEiSt
За команду футболист продолжит выступать под пятым номером. 28-летний футболист в текущем сезоне провел 21 матч за клуб из Хабаровска и сделал два результативных паса.
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