Шляков досрочно вернулся в «Тамбов»

Защитник Евгений Шляков, находившейся в первой половине сезона в аренде в «СКА-Хабаровск», вернулся в «Тамбов». Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Аренда была досрочно прекращена.

ЕВГЕНИЙ ШЛЯКОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В «ТАМБОВ»! ?



Защитник Евгений Шляков, находившейся в первой половине сезона в аренде в «СКА-Хабаровске», возвращается в «Тамбов». За нашу команду футболист продолжит выступать под пятым номером (#5).



С возвращением домой, Женя! ? pic.twitter.com/zgX2KFEiSt — ФК «Тамбов» (@fctambov68) January 15, 2020

За команду футболист продолжит выступать под пятым номером. 28-летний футболист в текущем сезоне провел 21 матч за клуб из Хабаровска и сделал два результативных паса.