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Шляков досрочно вернулся в «Тамбов»

17:21
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Защитник Евгений Шляков, находившейся в первой половине сезона в аренде в «СКА-Хабаровск», вернулся в «Тамбов». Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Аренда была досрочно прекращена.

За команду футболист продолжит выступать под пятым номером. 28-летний футболист в текущем сезоне провел 21 матч за клуб из Хабаровска и сделал два результативных паса.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fctambov68/status/1217449318170472448

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