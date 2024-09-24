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Шишкин: «Пожелаю Батракову порядка в голове — тогда порядок будет и на поле»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин оценил игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в сезоне-2024/25.

«Он в этом сезоне, конечно, приятно удивляет. Видно, что тренер и команда ему доверяет. И хочется ему пожелать удачи. Сейчас у Алексея прекрасная серия из голов и результативных передач, но рано или поздно она кончится. А хочется пожелать, чтобы она продлилась как можно дольше. Ну и чтобы в голове был порядок — тогда все хорошо будет и на поле. Качества и талант у него есть — это несомненно. Но вы сами понимаете, что в таком возрасте все может очень быстро поменяться, сколько таких примеров... Ну и, конечно, без травм. Потому что есть живой пример Макса Глушенкова: был на пике, потом эта нелепая травма руки, он выпадает, и непонятно, в каком состоянии вернется», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2024/25 19-летний россиянин забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 12 матчах во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
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 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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Акрон – Краснодар
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Алексей Батраков

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