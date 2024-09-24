Газизов о защитнике махачкалинского «Динамо» Пальцеве в расширенном составе сборной: «Надеемся, он и дальше будет прогрессировать»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на попадание защитника команды Валентина Пальцева в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор.

«Нам очень приятно, что Пальцева вызывают в сборную. Это честь для нашего клуба. Надеемся, что Валентин и дальше будет прогрессировать. Мы рады за него», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

5 сентября Пальцев дебютировал за сборную России: защитник принял участие в матче против Вьетнама (3:0).