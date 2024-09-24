Газизов о защитнике махачкалинского «Динамо» Пальцеве в расширенном составе сборной: «Надеемся, он и дальше будет прогрессировать»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на попадание защитника команды Валентина Пальцева в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор.
«Нам очень приятно, что Пальцева вызывают в сборную. Это честь для нашего клуба. Надеемся, что Валентин и дальше будет прогрессировать. Мы рады за него», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.
5 сентября Пальцев дебютировал за сборную России: защитник принял участие в матче против Вьетнама (3:0).
Источник: РБ Спорт
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|
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|1
|4
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15
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|9
|0
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|7-15
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|9
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|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|0 : 0
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|2 : 2
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|0 : 0
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|1 : 3
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
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Зенит
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|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
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Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
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Бутта Магомедов
Химки
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