Широков: «Деньги детскому дому передал мой адвокат»
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал «СЭ» новость о передаче денег с продажи бутс на нужны детского дома.
Ранее адвокат Широкова Вадим Лялин сообщил, что что экс-футболист сборной России продал бутсы, в которых он играл в скандальном матче, завершившемся избиением арбитра Никиты Данченкова. Деньги от продажи Широков передал детскому дому № 1 города Костромы.
— Да, деньги действительно отправили в первый детский дом Костромы, — сказал Широков «СЭ».
— Директор детского дома говорит, что никаких контактов с вами не было.
— Деньги отправил мой адвокат. Он давно общается с этим детским домом, решили туда отправить.
(Константин Колмаков)
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