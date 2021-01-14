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Широков: «Деньги детскому дому передал мой адвокат»

21:30
Роман Широков. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Широков. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал «СЭ» новость о передаче денег с продажи бутс на нужны детского дома.

Ранее адвокат Широкова Вадим Лялин сообщил, что что экс-футболист сборной России продал бутсы, в которых он играл в скандальном матче, завершившемся избиением арбитра Никиты Данченкова. Деньги от продажи Широков передал детскому дому № 1 города Костромы.

— Да, деньги действительно отправили в первый детский дом Костромы, — сказал Широков «СЭ».

— Директор детского дома говорит, что никаких контактов с вами не было.

— Деньги отправил мой адвокат. Он давно общается с этим детским домом, решили туда отправить.

(Константин Колмаков)

Директор костромского детского дома: «Фамилию Широков слышу в первый раз»

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