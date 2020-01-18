Шалимов положительно оценил работу игроков «Ахмата» на сборах

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о тренировочном сборе в Турции в интервью клубному Youtube-каналу грозненцев.

17 января «Ахмат» одержал победу над венгерским «Пакшем» (2:1) в товарищеском матче.

«Впечатления положительные, потому что на сборах, в этих тренировочных играх ставим четыре задачи: 1) получить нагрузку, футболисты ее получили, по нашим данным, в обоих таймах двигались; 2) чтобы никто не получил травмы, у Нижича ушиб; 3) как можно больше сделать тактических вещей,которые мы нарабатывали, этих вещей было достаточно; 4) всегда надо ставить задачу победить, — сказал Шалимов. — В принципе, все 4 задачи мы выполнили.

Такая ситуация, что у нас перебор в тройке атаки, включая молодежь. Также у «Ахмата» не достает в центре игроков. Во втором тайме, может быть, было не так, как в первом. Ребята играли некоторые не на своих позициях.

Новичкам важно сейчас вписаться в коллектив. Тут они себя чувствуют комфортно, это важно. А дальше идет работа, ребята все в одинаковом примерно состоянии, все под нагрузками. Делать серьезные выводы по этой игре нельзя. Ноги не те, когда ты свежий. Брака и ошибок больше. От команды в целом положительное впечатление».