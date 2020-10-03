Шалимов объяснил, как Семак убрал преимущество «Спартака» в центре поля

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов прокомментировал «СЭ» результат матча 10-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (1:1).

— На победу сегодня никто не наиграл, — сказал Шалимов. — Но игра не могла закончиться 2:0, 3:0 — скорее 1:0. И победить мог и «Зенит», и «Спартак». Результат закономерен, яркого лидера сегодня не было.

— Как считаете, «Зениту» удалось справиться с фланговыми атаками москвичей?

— Я говорил, что исход матча решится на флангах — кто будет встречать крайних защитников «Спартака». Семак принял решение, что и Малком, и Мостовой играют уже, крайних защитников «Спартака» встречали крайние защитники «Зенита». И благодаря этим решениям Семака «Зенит» убрал преимущество «Спартака» в центре поля.

— Можно назвать Максименко героем матча?

— Вратари должны брать свое и грубо не ошибаться. Сегодня были не сейвы. Он просто сыграл надежно. Назвал бы игроком матча, если бы счет был 0:0.

— Какие впечатления остались от игры Остона Урунова?

— Он бы себя больше проявил, если бы в середине была бы тройка Умаров — Крал — Урунов. Сегодня он заменил Умярова, но вышло не то. Согласен, что он был незаметен. Но это немного не его позиция была.

— Сильно сказалось отсутствие на поле Азмуна?

— Как и предполагали, что Ерохин будет играть на месте нападающего. Но, конечно, это не совсем его позиция. Если бы Азмун играл, Ерохин был бы в левой зоне полузащиты. «Зенит» был бы поэффективнее с Азмуном. (Константин Колмаков)