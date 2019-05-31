Шац считает, что "Зенит" будет бороться за третье место в группе ЛЧ

Известный телеведущий, шоумен, многолетний болельщик "Зенита" Михаил Шац высказался о перспективах питерской команды в Лиге чемпионов. Он отметил, что если руководство клуба поставит задачу выйти в плей-офф, летом необходимо качественное усиление.

– На что в нынешнем составе может рассчитывать "Зенит" в Лиге чемпионов?

– Будет бороться за третье место в группе. Хотя многое, конечно, зависит еще и от жребия. Если же руководство клуба поставит задачу выйти в плей-офф, летом необходимо качественное усиление.

– На какие позиции?

– Нужны фланговые защитники. А в середине поля не помешала бы классическая "десятка". Человек, способный вести игру, отдать последний пас. Да, "Зенит" уверенно выиграл чемпионат России, но в еврокубках требования гораздо выше. Там ошибок уже не прощают.

– Недавно услышал от Владислава Радимова: "Давайте смотреть правде в глаза – в Лиге чемпионов с сегодняшней игрой "Зениту" будет сложно. Команде не хватает скорости".

– Трудно не согласиться. Сейчас в атакующей линии к скоростным футболистам можно отнести разве что Азмуна. У Барриоса и Оздоева с этим делом тоже порядок, но у них на поле другие задачи. Оба заточены на разрушение. А на флангах нужны быстрые и мобильные ребята. (Александр Кружков)

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