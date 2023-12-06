Севикян о Юране: «В самый ответственный момент он доверился мне, в тяжелое время! Думаю, не подвел его»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» высказался о роли главного тренера команды Сергея Юрана в своем прогрессе.

«Сергей Николаевич поиграл в великих клубах, в топовых чемпионатах. У него много знаний о ментальности футболистов, он знает, что сказать в перерыве. Это надо чувствовать, и у нашего тренера это есть. Он хорошо понимает игроков, а это сильно помогает.

В прошлом сезоне я не получал много игровой практики. Сергей Николаевич — единственный тренер в «Пари НН», который начал мне так доверять. За это я ему благодарен. Когда ты начинаешь больше играть, ты возвращаешь себе ритм. В самый ответственный момент, когда команда боролась за выживание и играла в стыковых матчах, он мне доверился. В тяжелое время! Думаю, я его не подвел», — сказал Севикян «СЭ».

В текущем сезоне Севикян провел 23 матча в составе нижегородцев и забил 7 голов.

Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. После 17 туров чемпионата России-2023/24 команда занимает девятое место в турнирной таблице с 24 очками.