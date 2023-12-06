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Сегодня, 10:30

Севикян о Юране: «В самый ответственный момент он доверился мне, в тяжелое время! Думаю, не подвел его»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» высказался о роли главного тренера команды Сергея Юрана в своем прогрессе.

«Сергей Николаевич поиграл в великих клубах, в топовых чемпионатах. У него много знаний о ментальности футболистов, он знает, что сказать в перерыве. Это надо чувствовать, и у нашего тренера это есть. Он хорошо понимает игроков, а это сильно помогает.
В прошлом сезоне я не получал много игровой практики. Сергей Николаевич — единственный тренер в «Пари НН», который начал мне так доверять. За это я ему благодарен. Когда ты начинаешь больше играть, ты возвращаешь себе ритм. В самый ответственный момент, когда команда боролась за выживание и играла в стыковых матчах, он мне доверился. В тяжелое время! Думаю, я его не подвел», — сказал Севикян «СЭ».

В текущем сезоне Севикян провел 23 матча в составе нижегородцев и забил 7 голов.

Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. После 17 туров чемпионата России-2023/24 команда занимает девятое место в турнирной таблице с 24 очками.

Эдгар Севикян. «Получил вызов в сборную России, но сердце подсказало выбрать Армению». Интервью Севикяна

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

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 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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 16 1 5
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