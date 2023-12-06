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Московский Дед Мороз объяснил, как в 2024 году получить в подарок чемпионство «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Московский Дед Мороз, амбассадор ФК «Динамо» рассказал «СЭ» о своем контракте с бело-голубыми.

— Что нужно сделать, чтобы на следующий Новый год «Динамо» получило чемпионство?

— Лучше играть, ха-ха. И причем в течение всего сезона. И тогда все получится! Главное, никого не бояться, никаких авторитетов. А то Роналду, Роналду. Подумаешь! У нас есть свои Роналду. Правильно?

— Вы подписали контракт на 100 лет. Готовы ли подписать бессрочный?

— Хоть и на тысячу! После второго столетия я перестал считать. Они говорят, еще надо сто. Ну, ладно, хорошо. Так что я готов.

— То есть при вас точно будет чемпионство.

— Ну а как иначе?

16 декабря 2022 года московский Дед Мороз стал амбассадором добрых дел футбольного клуба «Динамо».

После 17 туров «Динамо» находится на третьей строчке в таблице РПЛ, набрав 31 очко.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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