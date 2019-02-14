Сесар Навас: "Очень хочется остаться в футболе"

Защитник "Рубина" Сесар Навас​​, который сегодня, в день своего 39-летия объявил о завершении карьеры, сказал, что планирует остаться в футболе в качестве главного тренера или помощника, сообщает официальный Youtube-канал казанцев.

– Сейчас я хочу наверстать упущенное. Я долгое время был вдали от семьи. Я хочу провести как можно больше времени со своими родными. Подарить им внимание и яркие эмоции, которых им недоставало. Затем, я планирую заняться своей карьерой. Очень хочется остаться в футболе. Пока не знаю в каком качестве, может быть, как тренер или как помощник главного тренера, – сказал Навас в интервью пресс-службе "Рубина".

"Рубин" объявил о решении Наваса завершить карьеру