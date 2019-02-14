Сесар Навас – о решении завершить карьеру: "Это связано с семейными обстоятельствами"

Защитник "Рубина" Сесар Навас​​, который сегодня объявил о завершении карьеры, признался, что принял это решение из-за семейных обстоятельств, сообщает официальный Youtube-канал казанцев.

– Я уже давно задумывался о завершении карьеры. Это, прежде всего, связано с семейными обстоятельствами. Хочется больше времени проводить с семьей, потому что все эти годы я играл здесь, а дом был в Испании. В прошлом году, когда я подписывал контракт была такая договоренность, что зимой можно будет прервать соглашение.

Это решение далось мне очень нелегко. Игра в футбол – вся моя жизнь. Я долго думал и решил завершить карьеру. Я всегда старался быть важным игроков. Как на поле, так и в раздевалке. Старался помогать партнерам. Я понимаю, что команде в первое время будет без меня непривычно. Я верю в наших молодых ребят и уверен, что они смогут меня заменить, – сказал Навас в интервью клубной пресс-службе "Рубина".

"Рубин" объявил о решении Наваса завершить карьеру